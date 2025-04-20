30 сентября на Арена ди Верона в Италии пройдет крупная мемориальная акция «Паваротти 90». Мероприятие будет приурочено к 90-летию гениального тенора, скончавшегося в 2007 году, уточняет издание «Культура. ВРН».

В концерте буду участвовать Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Анжела Георгиу, Франческо Мели, Юсиф Эйвазов, Андреа Бочелли и другие оперные звёзды.

В концерте также примут участие Витторио Григоло, Джонатан Тетельман, Фабио Сартори, Марсело Альварес, Мариам Баттистелли, Кармен Джаннаттасио, Джулия Маццола и поп-певица Лаура Паузини.

Им будет аккомпанировать Оркестр Фонда Лучано Паваротти.