Сегодня в Киеве возле кинотеатра «Жовтень» проходил ЛГБТК+ фестиваль Sunny Bunny.

Возле кинотеатра собрались активисты за традиционные ценности. В дальнейшем в сети появились кадры, на которых было видно столкновение между полицейскими и представителями организации «Права молодежь», которые протестовали против кинофестиваля, пишут украинские СМИ.

Заранее было известно, что активисты правых союзов планировали провести акцию протеста против показа кинопрограммы «Квирчик», что, по их словам, пропагандирует ЛГБТ-ценности среди несовершеннолетних.

В сети писали, для предотвращения нарушения общественного порядка были развернуты десятки полицейских и автозаков. Около 39 молодых людей были приглашены в райотдел для проверки.