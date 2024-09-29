28 сентября 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха.

Согласно информации МИД, на встрече обсуждалась текущая повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, а также возможности партнерства нашей страны по 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Министр Джейхун Байрамов отметил, что наша страна всегда придавала большое значение развитию отношений с братскими, дружественными странами, в связи с чем Азербайджан всегда готов к дальнейшему расширению сотрудничества в рамках ОИС.

С удовлетворением был отмечен вклад Азербайджана как одного из активных членов ОИС в сотрудничество в рамках организации, в усиление деятельности ОИС. Подробно проинформировав противоположную сторону о подготовительной работе, проводимой в рамках председательства нашей страны в cop29, переговорном процессе, приоритетах председательства и инициативах страны, министр Джейхун Байрамов отметил, что председательство Азербайджана сосредоточено на привлечении финансовых ресурсов к усилиям по борьбе с изменением климата. Было доведено до сведения, что мы готовы к сотрудничеству в рамках COP29 со странами ОИС с учетом важности борьбы с угрозой изменения климата.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.