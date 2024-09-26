Лидер Гаити потребовал в ООН репараций от Франции

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Гаити требует репараций от французских властей из-за огромного выкупа, который пришлось передать карибскому государству в XIX веке ради обретения независимости. Требование прозвучало в четверг, 26 сентября, на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь заявил, что передача огромных средств Парижу привела к угнетению развития молодого государства.

Теперь Гаити считает, что пришло время возместить причиненный ущерб — национальный комитет по реституции и репарациям ведет соответствующую работу в сотрудничестве с Карибским сообществом (КАРИКОМ).