«Карабах» проиграл «Тоттенхэму» (фото, видео) |
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти |
Стало известно, что вошло в новый пакет военной помощи США Украине (список) |
Байрамов встретился с Байденом (фото) |
Баку и Ереван приложат дополнительные усилия для заключения мира |
Президент Алиев обнародовал публикацию в связи с Днем памяти |
Блинкен высказался о ядерных угрозах Путина |
Армяне открыли огонь в направлении Нахчывана |
Байрамов и Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке (фото, видео) |
Главное Мир

Лидер Гаити потребовал в ООН репараций от Франции

Лидер Гаити потребовал в ООН репараций от Франции

Гаити требует репараций от французских властей из-за огромного выкупа, который пришлось передать карибскому государству в XIX веке ради обретения независимости. Требование прозвучало в четверг, 26 сентября, на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь заявил, что передача огромных средств Парижу привела к угнетению развития молодого государства.

Теперь Гаити считает, что пришло время возместить причиненный ущерб — национальный комитет по реституции и репарациям ведет соответствующую работу в сотрудничестве с Карибским сообществом (КАРИКОМ).

Теги:
Из этой рубрики
Американец просит Россию о политическом убежище
Мир

Американец просит Россию о политическом убежище

2024/09/27, 00:45
Эмине Эрдоган популяризирует институт приемных семей
Мир

Эмине Эрдоган популяризирует институт приемных семей

2024/09/27, 00:16
Лидер Гаити потребовал в ООН репараций от Франции
Мир

Лидер Гаити потребовал в ООН репараций от Франции

2024/09/26, 23:05
СМИ: Зеленский планирует провести президентские выборы
Мир

СМИ: Зеленский планирует провести президентские выборы

2024/09/26, 20:15
США назвали заявление Путина об изменении ядерной доктрины «безответственным»
Мир

США назвали заявление Путина об изменении ядерной доктрины «безответственным»

2024/09/26, 17:55
Франция ужесточает меры против мигрантов, сокращая льготы и доступ к здравоохранению
Мир

Франция ужесточает меры против мигрантов, сокращая льготы и доступ к здравоохранению

2024/09/26, 16:59
Власти Грузии использовали фото украинских руин в агитации (видео)
Мир

Власти Грузии использовали фото украинских руин в агитации (видео)

2024/09/26, 16:14
Офис Нетаньяху: Израиль ведет боевые действия «в полную силу» и игнорирует призывы к перемирию
Мир

Офис Нетаньяху: Израиль ведет боевые действия «в полную силу» и игнорирует призывы к перемирию

2024/09/26, 15:06
Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства
Мир

Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства

2024/09/26, 14:45