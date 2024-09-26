Азербайджан и Израиль подписали меморандум о военном сотрудничестве

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Сотрудничество между Израилем и Азербайджаном продолжает расширяться, в том числе в оборонной промышленности, сообщил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на платформе X.

«AS Holdings и её дочерняя компания Ari Arms, специализирующаяся на производстве легкого оружия по стандартам НАТО, подписали стратегический Меморандум о взаимопонимании с госкомпанией Azersilah при Министерстве оборонной промышленности Азербайджана. Это важное партнёрство укрепляет сотрудничество между странами, способствуя развитию и усилению национальной безопасности», — написал посол.

Меморандум был подписан в рамках международной оборонной выставки ADEX, проходящей в Баку.