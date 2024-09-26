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В Азербайджане граждане Украины жестоко обманывали стариков

В Азербайджане граждане Украины жестоко обманывали стариков

В Азербайджане задержаны 3 человека, присвоившие обманным путем деньги пожилых и одиноких граждан, среди задержанных есть граждане Украины.

Как сообщили в МВД, сообщается, что органы полиции продолжают операции по факту того, что по домашнему телефону звонили пожилым лицам и сообщали о том, что их близкие родственники совершили аварию и срочно нужны деньги для оказания помощи. После этого звонившие завладевали финансовыми средствами этих пожилых людей.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского РУП, были задержаны привлеченные к этим незаконным действиям Сеймур Ахмедов, граждане Украины Евген Дуркин и Виталий Костюк.

Было установлено, что задержанные приезжали по адресам, на которые их направляли лица, с которыми они установили контакт в социальной сети Telegram, и сообщали, что с близкими родственниками проживавших там пожилых людей произошел несчастный случай, и требовали денег.

В результате этих противоправных действий 6 гражданам был причинен ущерб на 27 тыс. 200 долларов и 25 тыс. манатов. После получения денег от потерпевших задержанные переводили их на банковские карты заказчиков или на их счета в криптовалюте.

Двое из задержанных – Евген Дуркин и Виталий Костюк приехали в Баку из стран проживания – соответственно из Италии и Польши – именно для совершения указанных незаконных деяний.

Расследование по фактам продолжается. В отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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