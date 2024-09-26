«Мир» не простил Азербайджану: климатический саммит с политической прелюдией

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Что общего между предстоящим климатическим саммитом в Баку под эгидой ООН и армяно-азербайджанскими отношениями, которыми сейчас «озаботился» едва ли не весь Запад? Вопрос, конечно, идиотский, и будь сейчас популярно «армянское радио» советских времен, любившее (в то время) отвечать на несуразицу – несуразицей, оно бы нашло, над чем посмеяться. Но, видимо, ситуация в Армении и в среде ее западных менторов такова, что чувство юмора, а главное – объективности и меры в наездах на Баку, ими утрачено.

Прелюдия, конечно, дело нужное – почти всегда, особливо в интиме. Но речь – о предстоящей в ноябре этого года в Баку конференции ООН по изменению климата (СОР29), поэтому уместнее было бы предварительно писать, говорить, обсуждать на высоком и не очень уровнях подготовку к весьма серьезному форуму, выделить его главные направления – в целом, по странам и регионам, найти выходы из крайне тяжелого положения, в котором оказался «наш общий дом» – планета Земля.

Да, люди ее сильно загадили – вольно или невольно, создав множество проблем как для ныне живущих, так и последующих поколений. На деле же период, предшествующий проведению СОР29, во многом ушел от проблематики климатических изменений, и «наш общий дом» стал напоминать огромную грязную коммунальную кухню, зловонные псевдополитические испарения которой наносят – да-да, экологии, – не меньше вреда, чем ядовитые промышленные выбросы.

Более того, они отравляют сознание людей, мешают поступательному развитию мирных процессов, приводят, в итоге, к войнам, столь пагубно влияющим на климатическое и, в целом – экологическое состояние «нашего общего дома».

Тому, что армяне злобствуют в связи с проведением СОР29 в Баку, удивляться не следует – в Ереване утвердилась соответствующая практика (по поводу и без) в отношении всего, что происходит в Азербайджане и связано с ним. Но почему им в этом деле усиленно помогают видные представители так называемого «свободного мира» и его СМИ? Причем, аргументы против проведения климатического саммита в Баку – убийственные по степени их алогизма и лживости. В общем, заговорились, «записались», зашли в своей «святости» сильно небезгрешные – слишком далеко.

Если судить по «пфе» Центра поддержки русско-армянских стратегических исследований, да и других «умников», в Азербайджане вообще не должна существовать горнорудная промышленность. Но тогда отчего она сесть в Армении, и если говорить о том сегменте, которым она сама себя обеспечивает, то это именно горнорудные, в частности, золотые рудники.

Как бьет в набат этот «центр стратегических исследований» (в контексте проведения СОР29 в АР), «Баку – последний вариант для проведения такой конференции, которая, к тому же, пройдет под эгидой ООН». Отчего так?

Все просто: «на свет» вытащены «события в Союдлу»: население одного из сел Гетабекского района протестовало против строительства второго хвостохранилища для золотого рудника (речь о делах почти двухлетней давности, о которых «уместно» было вспомнить сейчас, в качестве «прелюдии» к СОР29 именно в Баку).

Словом, мало того, что «Зов природы не слышен, так как природа умирает», то есть этот «зов» проигнорировали азербайджанские власти, так они еще применили непропорциональную силу против протестующих, «насилие» и прочие противоправные действия (на фоне «коррупционных схем» власть имущих АР); соответственно – мало того, что ущерб нанесен экологии, людям, так еще эти люди подверглись преследованиям. Резюме: «В таких условиях проведение COP29 в Баку является одним из проявлений икорной дипломатии Азербайджана». Можно считать, что армяне как сумели – так и «отомстили» за потерю месторождения золота в Карабахе.

Но вот отчего неймется «правозащитнику» и первому главному прокурору Международного уголовного суда Луису Морено Окампо – не вполне понятно (впрочем, просвещенные это легко объяснят). В своем послании армянскому народу он увязал «опасность, в которой продолжает находиться Армения», «жертв геноцида» в Карабахе в 2023 году, «армянских заложников в бакинских тюрьмах» с проведением COP29 в азербайджанской столице.

«Если армянские заложники не будут освобождены, а нагорно-карабахский конфликт будет проигнорирован делегатами, присутствующими на COP29, президент Алиев получит мощную платформу для реализации своих геополитических амбиций по завоеванию всей Армении», – пишет Окампо.

«Жертвами Алиева – внушает он, – являются не только армяне: это влияет на окружающую среду, граждан Азербайджана и даже европейских депутатов (?!) Азербайджан, богатый ископаемым топливом, берет на себя ведущую роль в глобальных усилиях по решению проблемы изменения климата».

И добавляет, что «Следующим шагом будет обращение к делегатам COP29 с просьбой поднять эти вопросы, в том числе – подвергнуть «greenwashing»-у доходы Алиева от ископаемой энергетики, геноцида в Нагорном Карабахе, коррумпирования политической системы Европы и США; политзаключенных и армянских заложников в Баку».

На Кавказе в таком случае говорят – «Где Кура, где мой дом». Есть и более походящее к случаю непечатное выражение, однако от него мы воздержимся – а жаль: оно точнее отражает маразматичность ситуации.

Но между Курой и «своим домом» заплутал не один только Окампо: тут и известная правозащитная организация Human Rights Watch, и европарламентарий Натали Луазо, и авторитетное американское издание Politico, и другие.

Так, Human Rights Watch выступила с «обличительным» заявлением в адрес Баку: «нарушает права человека». И вообще, – что за безобразие, когда три года кряду «СОР проходит в репрессивных государствах». Под таковыми, помимо АР, подразумеваются Египет и ОАЭ. Организация призывает правительства стран, участвующих в климатическом саммите, направить в Баку «четкое послание»: «действия по борьбе с изменением климата требуют значимого участия независимых голосов».

От Азербайджана, среди прочего, требуют «экологической справедливости», и негодуют по поводу того, что доходы страны от нефти и газа покрывают 52% государственного бюджета, а также составляют 90% его экспортных доходов (цифирь от HRW). И вообще, с какой стати президент Алиев планирует расширение добычи газа, в основном, в ответ на потребности рынка Европейского союза?

Правительства (чьи?), заявляет HRW, не должны позволять Азербайджану использовать свое положение как страны, принимающей COP29, для дальнейшего продвижения расширения использования ископаемого топлива и подрыва усилий по борьбе с климатическим кризисом и защите прав человека. Вопрос: а что, Баку «поймали» на таком намерении?)

Позволим себе недоумевать: отчего это Европа не справилась со своей амбициозной и широко разрекламированной «зеленой повесткой» и, лишившись, большой доли российского природного газа, встала в очередь за азербайджанским? И что же, нефте- и газодобывающим странам замуровать свои скважины, заодно объявив ОПЕК вне закона? Так почему бы не начать, например, с США и Норвегии, не говоря уже об углеводородных «зубрах».

Политический акцент проведению СОР29 в Баку придала и европарламентарий Натали Луазо (в прошлом, кстати, министр Франции по европейским делам). Было бы удивительно, если б ее позиция выбивалась из хора многих французских политиков, включая самого Макрона – их проармянский настрой с игнорированием «ударений» реальной политики – общеизвестен.

Эта дама требует от всех участников климатического саммита «считать своим моральным долгом» содействие возвращению в «Нагорный Карабах» насильственно депортированных лиц и освобождению заложников». По данным Арменпресс, такое требование Луазо озвучила на заседании ЕП. По ее подсчетам, Азербайджан «изгнал» из «Нагорного Карабаха» 100 тыс. человек, что француженка квалифицировала как «первую в истории этническую чистку XXI века». И вообще, говорит она, как Азербайджан может принимать СОР29 спустя несколько недель после отказа подписывать мирный договор с Арменией?

Чем дальше в лес – тем больше дров: нападки на Баку набирают силу. И чем ближе форум, тем активнее отслеживают его в Армении и цитируют как иностранных проармянских политиков, так и западные СМИ, какую бы глупость они ни сморозили.

К примеру, News.am приводит статью их американского издания Politico, довольно часто демонстрирующего трезвый взгляд на события: «Некогда ускоряющиеся корпоративные выездные презентации на ежегодных климатических переговорах ООН замедляются по крайней мере в этом году» (речь, понятно, о саммите в Баку).

Уточняется, что разные компании либо планируют пропустить его, либо отправить малые делегации на глобальное мероприятие. Интересно, почему? А потому, что «опасаются автократического режима, который его (форум) проводит, и, возможно, самое главное, перспективы победы Дональда Трампа на президентских выборах в США всего за несколько дней до начала саммита» (?!)

Кроме того, существуют «опасения по поводу получения гостиничных номеров или даже доступа к месту проведения на окраине Баку». Ну и утверждается, что COP29 будет менее заметным, чем в Дубае или в следующем году в Бразилии – к климатическому форуму в последней компании уже готовятся и определят свои климатические стратегии до 2035 года.

А еще есть фактор Трампа: «Климатически скептический кандидат-республиканец значительно пошатнет глобальный отклик и послание, исходящее из Баку, если он победит».

В США также осуждают (на уровне СМИ) «открытый призыв Азербайджана к увеличению инвестиций в ископаемое топливо».

Тут возникает вопрос: почему тогда Вашингтон ратует за альтернативные российским углеводородные поставки в Европу – дескать, необходимо соскакивать с российской «газовой иглы». Дело даже дошло до диверсии на «Северном потоке». И почему США по безумным ценам загоняют Европе свой СПГ? И вообще – где их (и европейцев) хваленая «зеленая энергетика»?

Азербайджан, кстати, не только не отказывается от нее, но – напротив – развивает. Но тот, кто не хочет этого видеть – не увидит. Отсюда и цитата из статейки, которую «выстрелил» один из представителей американского бизнеса: «Азербайджан не совсем является образцом отказа от ископаемого топлива».

Далее голос из Лондона: из Великобритании COP29 посетят меньше компаний, чем в прошлом году, а те, которые это сделают, отправят меньше людей. Эту информацию озвучил директор UK Corporate Leaders Group Беверли Корнаби. Поскольку, пояснил он, компании эти поддерживают сокращение выбросов. Интересно, в прошлом, позапрошлом годах и ранее — не поддерживали?

И самый «главный» аргумент: «Часть проблемы для американских компаний заключается в том, что даже добраться до Баку – проблема: прямых рейсов нет. Баку менее привлекателен с точки зрения туризма». Похоже, Кура скоро выйдет из берегов!

Ну и «на сладкое» – от «демократической прессы» США, и тоже тщательно отслеженное «демократической прессой» Армении: «оказывается», разоткровенничался в Washington Examiner политический аналитик Майкл Рубин, главным конкурентом Азербайджана на проведение COP29 была Армения. Но «После этнической чистки Нагорного Карабаха Азербайджан захватил несколько армянских заложников. Сделка была простой: Баку освободит армянских заложников, если Армения откажется от своей заявки. Администрация Байдена оказывала давление на Армению, чтобы та подчинилась, полагая, что устранение препятствия в виде заключенных может продвинуть ее собственные усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией».

И далее: «Тогда возникает вопрос: как США должны подходить к конференции, на которой Азербайджан пытается отмыть свой имидж во многом так же, как Германия подходила к Олимпийским играм в Берлине 1936 года? Одним из вариантов может быть бойкот. Мэр Парижа Анн Идальго идет по этому пути с COP29, заявляя, что ни она, ни многие другие высокопоставленные французские чиновники не посетят Баку.

Однако команде Байдена будет трудно последовать этому примеру, поскольку ее акцент на борьбе с изменением климата приведет к выводу, что отправка делегации в Баку – необходимое зло в погоне за большим благом, которое может быть получено от взаимодействия с окружающей средой. Однако, если администрация Байдена проявит креативность, она может получить и то, и другое. Она может использовать свое присутствие, чтобы поставить диктатуру Азербайджана на место и переключить внимание на ужасающую репутацию режима в области прав человека».

Между тем: бакинский климатический саммит под эгидой ООН станет первым, проводимым на постсоветском пространстве. Можно ли такое простить – особенно Армении и ее лоббистам, ярым противникам укрепления суверенитета Азербайджана, победившего, к тому же, в Карабахской войне? Да еще, по предварительным оценкам, на СОР29 в Баку приедут от 70 до 80 тыс. иностранных участников.

Премьер Армении Никол Пашинян еще «не определился», примет ли он участие в COP29. И вообще в Ереване ему многие не советуют этого делать, поскольку считают, что на форуме в Баку армянская политическая повестка продвинута не будет, хотя неясно, при чем она на климатическом саммите – для этого существуют другие площадки.

В частности, член Бюро АРФ «Дашнакцутюн», глава офиса «Ай Дат» Киро Маноян считает, что Армении следует бойкотировать мероприятие, поскольку ее участие «лишь сыграет на руку Баку». И он, кстати, тоже заявил (в эфире программы «Гостиная страны»), что Ереван пошел на уступки Азербайджану в проведении СОР29 в интересах возвращения 32 пленных. Но «… то, что дала Армения Азербайджану по части COP29 настолько велико, что взамен могло быть решено намного больше вопросов».

Что же до неопределенности участия Армении в форуме, оно говорит лишь о том, что руководство страны пытается «продать свое участие подороже».

Мы же зададимся вопросом: а что, есть покупатели? Пока мы видим множество хулителей этого крайне важного для мира в целом, а бассейна Каспия – в частности, мероприятия. А все потому, что происходит оно в «слишком уж самовольном» Баку.

Ирина Джорбенадзе