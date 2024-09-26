ВОЗ публикует чудовищную статистику смертности от змеиных укусов

151 Просмотров

Каждые 4–6 минут в мире от укуса змеи умирает один человек, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Более трети жертв моложе 20 лет, в основном это сельскохозяйственные рабочие и дети, отмечает организация.

Наибольшее воздействие укусов змей на здоровье населения наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода в тропических и субтропических условиях, в основном в Азии, Африке и Латинской Америке, сказал доктор Дэвид Уильямс, технический специалист (по противоядию) в Департаменте регулирования и преквалификации ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

Он пояснил, что противоядия – наиболее эффективного в настоящее время средства лечения от укусов змей – не хватает во многих наиболее пострадавших регионах мира.

По словам эксперта ВОЗ, люди, пережившие укусы змей, остаются с долгосрочной или постоянной инвалидностью, что приводит к постоянной потере дохода для семей, если пострадавшим является кормилец.

По данным ВОЗ, ежегодно фиксируется от 1,8 до 2,7 млн случаев отравления укусами змей, в результате чего умирает от 81 410 до 137 880 человек.