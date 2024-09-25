Турецкий певец умер во время выступления

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Турецкий певец Метин Аролат, популярный в 90-х годах, скончался во время выступления на сцене в возрасте 52 лет, сообщает Medyascop.tv.

Аролат внезапно потерял сознание во время исполнения песни в одном из отелей Стамбула. Медсестра, находившаяся в зале, незамедлительно сделала сердечный массаж и вызвала скорую помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, его сердце остановилось по дороге в больницу.

По словам подруги артиста, ему стало плохо через 20 минут после начала концерта.

«Метин был моим близким другом. В тот день он был в отличном настроении. Через 20 минут после начала выступления он снял рубашку и сказал: «Моя рука онемела… но всё нормально», после чего вернулся на сцену. Вскоре он внезапно упал», — вспоминает она.