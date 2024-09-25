Учительница в Узбекистане избила школьника за просьбу вести урок на русском

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В Узбекистане учительница русского языка избила школьника за просьбу вести урок на русском.

Шестиклассник возразил педагогу, проводившей урок на узбекском. В ответ учительница схватила его за ухо, ударила по лицу, била головой об доску и кричала. Родители потребовали записи с камер и разговора с педагогом, которая заявила, что «Узбекистан — страна для узбеков».

Официальные власти сообщили, что учительница находилась на испытательном сроке и не была официально принята на работу. Ребенок не получил серьезных травм, дело взял под контроль уполномоченный по правам детей.