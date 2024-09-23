«Задача N1 – наращивание военной мощи». Полный текст речи Алиева в парламенте |
Пезешкиан пообещал не оставить без ответа убийство Хании |
СМИ Турции и ТРСК широко осветили сегодняшнюю речь Алиева в ММ |
Байрамов на заседании ДН в рамках сессии ГА ООН (фото) |
Баку разоблачил новую схему обмана Еревана |
Глава Союза мусульманских ученых призвал ополчиться против Израиля |
Япония обвинила Россию в воздушном вторжении |
Алиев о мирном договоре с Арменией: неадекватный шаг был неожиданным |
Алиев рассказал, что закрытие сухопутных границ спасло страну от катастроф |
Главное Политика

Симоняна не хотят видеть в Канаде

Симоняна не хотят видеть в Канаде

Визит спикера армянского парламента Алена Симоняна в Канаду отложен. Согласно информации пресс-секретаря главы парламента Мовсеса Арутюняна, визит перенесен на неопределенный срок из-за создавшегося в Канаде политического кризиса. Его слова приводит «Спутник».

Он сообщил, что спикер Палаты общин канадского парламента Грег Фергус лично позвонил Симоняну и попросил перенести сроки визита.

Источники сайта Yerevan.Today отметили, что возглавляемую Аленом Симоняном делегацию отказались принимать различные круги армянской общины Канады.

Теги:
Из этой рубрики
Состоялось обсуждение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном (фото)
Политика

Состоялось обсуждение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном (фото)

2024/09/24, 00:20
"Задача N1 – наращивание военной мощи". Полный текст речи Алиева в парламенте
Политика

«Задача N1 – наращивание военной мощи». Полный текст речи Алиева в парламенте

2024/09/24, 00:03
Ереван рассчитывает в короткие сроки подписать мирный договор с Баку
Политика

Ереван рассчитывает в короткие сроки подписать мирный договор с Баку

2024/09/23, 23:50
Байрамов проинформировал главу МИД Люксембурга о ситуации на Южном Кавказе (фото)
Политика

Байрамов проинформировал главу МИД Люксембурга о ситуации на Южном Кавказе (фото)

2024/09/23, 23:40
В Нью-Йорке прошла встреча Эрдогана с Пезешкианом (фото)
Политика

В Нью-Йорке прошла встреча Эрдогана с Пезешкианом (фото)

2024/09/23, 23:31
Делегация ANAMA в штаб-квартире НАТО (фото)
Политика

Делегация ANAMA в штаб-квартире НАТО (фото)

2024/09/23, 22:50
Politico: Байден решил войти в историю как «миротворец»
Политика

Politico: Байден решил войти в историю как «миротворец»

2024/09/23, 22:37
Симоняна не хотят видеть в Канаде
Политика

Симоняна не хотят видеть в Канаде

2024/09/23, 22:23
Ереван обсудил с Берлином урегулирование отношений с Баку
Политика

Ереван обсудил с Берлином урегулирование отношений с Баку

2024/09/23, 20:58