Симоняна не хотят видеть в Канаде

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Визит спикера армянского парламента Алена Симоняна в Канаду отложен. Согласно информации пресс-секретаря главы парламента Мовсеса Арутюняна, визит перенесен на неопределенный срок из-за создавшегося в Канаде политического кризиса. Его слова приводит «Спутник».

Он сообщил, что спикер Палаты общин канадского парламента Грег Фергус лично позвонил Симоняну и попросил перенести сроки визита.

Источники сайта Yerevan.Today отметили, что возглавляемую Аленом Симоняном делегацию отказались принимать различные круги армянской общины Канады.