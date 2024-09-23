Глава Союза мусульманских ученых призвал ополчиться против Израиля

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Необходимо объединить усилия с целью противостоять действиям в Ливане и секторе Газа ультраправого правительства Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом заявил председатель Всемирного союза мусульманских ученых Али Мухиддин аль-Карадаги.

«Происходящее сегодня в Ливане представляет собой вопиющую атаку на территорию и людей. Это разрушение домов и убийства мирных жителей, в том числе детей и женщин», – приводит его слова «Анадолу». По его словам, происходящее является частью политики правительства Нетаньяху, направленной на расширение территории Израиля «за счет включения Иерусалима, Западного берега реки Иордан, сектора Газа и некоторых районов Ливана и Иордании»

«Все мусульмане и правительства их стран должны прилагать усилия, чтобы предотвратить это. Я призываю исламский и арабский мир выполнить свой долг перед лицом сионистской агрессии и геноцида»,- заявил аль-Карадаги.

Он призвал страны арабского и исламского мира провести саммит для обсуждения агрессии Израиля. Он отметил, что они могут задействовать такие рычаги воздействия на ситуацию, как прекращение поставок нефти и природного газа, политический и экономический бойкот Израиля и разрыв дипломатических отношений с Израилем до тех пор, пока агрессия не прекратится.