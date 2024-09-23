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Кто, кроме вынужденных переселенцев, может претендовать на работу в Карабахе?

Кто, кроме вынужденных переселенцев, может претендовать на работу в Карабахе?

Граждане, не являющиеся вынужденными переселенцами, также могут быть трудоустроены в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденных землях Азербайджана. О том, как реализуется данный процесс, рассказал заместитель председателя Совета правления Государственного агентства занятости Джамаладдин Гулиев в эфире передачи «Социальный час».

По его словам, Госагенство предлагает безработным вакансии и места для размещения во всех освобожденных районах. Работодатели, желающие развивать свою деятельность на освобожденных землях Азербайджана, размещают вакансии на сайте Государственного агентства занятости, на платформе труда и занятости (ƏMAS). В свою очередь, безработные  через электронное окно «Великое возвращение» на сайте Госагенства могут обратиться по свободным вакансиям. Например, такие вакансии в ближайшее время будут представлены в Суговушане и Талыше. Во всех районах, где не хватает рабочих рук, по желанию граждан будет предложено жилье и вакансии.

«Кроме того, на освобожденные земли направляются работники госструктур, которые могут и не быть вынужденными переселенцами. Для их проживания выделяется жилье, это вопрос решается совместно с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев», – отметил чиновник.

По его словам, в Карабахе можно найти как сезонную работу, так долгосрочную, в зависимости от сроков заключения трудового договора. В настоящее время на освобожденных землях наблюдается настоящий строительный бум, развивается сектор туризма, сельское хозяйство и промышленность. Имеется большой потенциал поиска работы в экономически свободных зонах, добавил Гулиев.

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