Песков отреагировал на слова Макрона о России

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Система международных отношений сейчас меняется, предстоит построить новую архитектуру безопасности Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости в будущем Европе переосмыслить свои связи с Россией.

«Очевидно, в связи с тем, что меняется стремительно, и архитектура безопасности Европы – предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений», – сказал он журналистам.

Песков отметил, что в будущем это потребует очень много усилий и будет предметом особой озабоченности для Кремля с тем, чтобы обеспечить законные интересы безопасности России.