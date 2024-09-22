КСИР раскрыл дюжину израильских агентов

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование) раскрыл сеть из 12 израильских агентов, действовавших на территории Ирана. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Чтобы противостоять этом заговору, <…> силами разведки КСИР <…> в шести провинциях страны была раскрыта сеть из 12 пособников и наёмников [Израиля]», — приводит агентство Tasnim заявление формирования.

Как подчеркнули в КСИР, израильские агенты планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности Ирана. В конечном счёте по ним был нанесён «решительный удар».