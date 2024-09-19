КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой (фото)

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Главное управление ракетостроения КНДР 18 сентября провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 тонны.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Суть испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320 км», – говорится в сообщении. В тот же день провели пуск стратегической крылатой ракеты увеличенной мощности. Ее параметры не уточняются.

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях и был удовлетворен их результатами. По его словам, «такие испытания и непрестанное повышение мощности вооружений непосредственно связаны с серьезной угрозой государственной безопасности КНДР со стороны внешних сил». «Работа по укреплению самообороны по-прежнему должна быть важнейшим делом нашего государства», – добавил он.