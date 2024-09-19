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Главное Мир

КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой (фото)

КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой (фото)

Главное управление ракетостроения КНДР 18 сентября провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 тонны.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Суть испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320 км», – говорится в сообщении. В тот же день провели пуск стратегической крылатой ракеты увеличенной мощности. Ее параметры не уточняются.

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях и был удовлетворен их результатами. По его словам, «такие испытания и непрестанное повышение мощности вооружений непосредственно связаны с серьезной угрозой государственной безопасности КНДР со стороны внешних сил». «Работа по укреплению самообороны по-прежнему должна быть важнейшим делом нашего государства», – добавил он.

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