Минобороны показало кадры операции «Возмездие» 2022 года |
Всемирный банк предлагает Азербайджану повысить тарифы на воду |
В Баку проснулся один из крупнейших грязевых вулканов в мире (видео) |
Гаджиев: Минская группа должна быть распущена, попытки Армении сохранить её вызывают недоверие |
НАТО поручила Эстонии подготовиться к конфликту с Россией |
Украинские дроны уничтожили склад боеприпасов в РФ, вызвав мощные взрывы и землетрясение |
Армения обвинила Россию в «подготовке госпереворота» |
Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозу существованию Армении |
Хикмет Гаджиев и члены аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса посещают Кяльбаджар (видео) |
Главное Мир

У Кремля произошла стрельба

У Кремля произошла стрельба

Компания Wildberries, основанная Татьяной Бакальчук, обвинила в попытке незаконного проникновения в офис её мужа и акционера Владислава Бакальчука. Конфликт произошел у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор», расположенном недалеко от Кремля, сообщает The Moscow Times.

Несколько человек прибыли к офису, после чего началась стрельба. Трое мужчин получили огнестрельные ранения. Офис был эвакуирован, на месте работает полиция.

Владислав Бакальчук выступал против слияния Wildberries с рекламной компанией Russ. В июле он заявлял, что был отстранён от управления бизнесом, а соглашение о создании совместной компании было заключено без его участия. Бакальчук также встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который позже заявил, что в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Татьяна Бакальчук ответила: «Это не рейдерский захват, это развод».

По данным СМИ, в сегодняшней перестрелке на стороне мужа Бакальчука участвовали чеченцы.

Теги:
Из этой рубрики
Еще один массовый взрыв электроники в Ливане: 100 пострадавших, есть погибшие (фото, видео)
Мир

Еще один массовый взрыв электроники в Ливане: 100 пострадавших, есть погибшие (фото, видео)

2024/09/18, 18:33
Двое детей погибли при взрывах пейджеров в Ливане
Мир

Двое детей погибли при взрывах пейджеров в Ливане

2024/09/18, 18:26
Познер возобновит работу на Первом канале
Мир

Познер возобновит работу на Первом канале

2024/09/18, 18:15
Количество жертв взрывов пейджеров в Ливане достигло 12 человек
Мир

Количество жертв взрывов пейджеров в Ливане достигло 12 человек

2024/09/18, 18:00
Суд в Москве арестовал Эльмана Пашаева (видео)
Мир

Суд в Москве арестовал Эльмана Пашаева (видео)

2024/09/18, 17:44
У Кремля произошла стрельба
Мир

У Кремля произошла стрельба

2024/09/18, 17:08
В Турции приговорили к тюремным срокам 37 агентов "Моссада"
Мир

В Турции приговорили к тюремным срокам 37 агентов «Моссада»

2024/09/18, 16:56
КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею
Мир

КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею

2024/09/18, 16:33
Мать детей Дурова заявила свои права на Telegram
Мир

Мать детей Дурова заявила свои права на Telegram

2024/09/18, 16:31