У Кремля произошла стрельба

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Компания Wildberries, основанная Татьяной Бакальчук, обвинила в попытке незаконного проникновения в офис её мужа и акционера Владислава Бакальчука. Конфликт произошел у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор», расположенном недалеко от Кремля, сообщает The Moscow Times.

Несколько человек прибыли к офису, после чего началась стрельба. Трое мужчин получили огнестрельные ранения. Офис был эвакуирован, на месте работает полиция.

Владислав Бакальчук выступал против слияния Wildberries с рекламной компанией Russ. В июле он заявлял, что был отстранён от управления бизнесом, а соглашение о создании совместной компании было заключено без его участия. Бакальчук также встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который позже заявил, что в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Татьяна Бакальчук ответила: «Это не рейдерский захват, это развод».

По данным СМИ, в сегодняшней перестрелке на стороне мужа Бакальчука участвовали чеченцы.