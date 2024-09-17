Токаев отказался от пресс-конференции с Шольцем в последний момент

Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена незадолго до начала по инициативе Астаны, сообщает DPA.
«Первоначально запланированная совместная пресс-конференция Токаева и Шольца была незадолго до ее начала отменена казахской стороной», – говорится в сообщении.
По данным агентства, общение с журналистами все же состоялось, однако Шольц участвовал в пресс-конференции один. Канцлер Германии уклонился от ответа на вопрос, разочарован ли он таким решением и считает ли он данный шаг Казахстана негостеприимным.