План США по Армении раскрыт: по примеру Украины |
Суммарные потери России и Украины достигли миллиона человек |
НПО Азербайджана направили письмо главам структур США и ЕС по контролю санкций против России |
Во Франции сегодня рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона |
США жаждут организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении |
Турция завершила испытания «Стального купола» |
США пока не готовы разрешить Киеву бить вглубь России |
Зеленский: План победы готов более чем на 90% |
Иран рассматривает реализацию совместных проектов с Азербайджаном |
Главное Политика

Токаев отказался от пресс-конференции с Шольцем в последний момент

Токаев отказался от пресс-конференции с Шольцем в последний момент

Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена незадолго до начала по инициативе Астаны, сообщает DPA.

«Первоначально запланированная совместная пресс-конференция Токаева и Шольца была незадолго до ее начала отменена казахской стороной», – говорится в сообщении.

По данным агентства, общение с журналистами все же состоялось, однако Шольц участвовал в пресс-конференции один. Канцлер Германии уклонился от ответа на вопрос, разочарован ли он таким решением и считает ли он данный шаг Казахстана негостеприимным.

Теги:
Из этой рубрики
В Грузию не пустили экс-советника Пашиняна, он обвинил в этом Баку
Политика

В Грузию не пустили экс-советника Пашиняна, он обвинил в этом Баку

2024/09/17, 13:51
БИГ наглядно показала результат французской оккупации Майотты
Политика

БИГ наглядно показала результат французской оккупации Майотты

2024/09/17, 13:05
Токаев отказался от пресс-конференции с Шольцем в последний момент
Политика

Токаев отказался от пресс-конференции с Шольцем в последний момент

2024/09/17, 11:34
Провокационные планы правительства Нидерландов против Баку
Политика

Провокационные планы правительства Нидерландов против Баку

2024/09/17, 10:40
Столтенберг исключил мир в Украине без членства страны в НАТО
Политика

Столтенберг исключил мир в Украине без членства страны в НАТО

2024/09/17, 00:48
США жаждут организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении
Политика

США жаждут организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении

2024/09/17, 00:21
ЦИК направил в Конституционный суд документы об итогах выборов
Политика

ЦИК направил в Конституционный суд документы об итогах выборов

2024/09/16, 19:38
Алиев указал Блинкену на важность прекращения территориальных претензий Еревана
Политика

Алиев указал Блинкену на важность прекращения территориальных претензий Еревана

2024/09/16, 18:43
Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном будет выгоден Грузии, Турции и Ирану
Политика

Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном будет выгоден Грузии, Турции и Ирану

2024/09/16, 18:14