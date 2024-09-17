Кто и почему снарядил Пашиняна в Тбилиси?

715 Просмотров

Казалось бы, одного визита за истекшие 8 месяцев премьер-министра Армении в Грузию было вполне достаточно, но – всего лишь «казалось»: Никол Воваевич то ли чем-то сильно обеспокоился на тбилисском направлении, то ли ему велели наведаться в Сакартвело в вполне «бархатный сезон». Как бы то ни было, но он снова явился сюда с официальным визитом, однако ничего путного, а, тем более – нового, из его речей на публику узнать не случилось. Но строить предположения по поводу его краткого гостевания не возбраняется.

Сначала об официальной части визита, вербально «гладкой», однако – фрагментарно – с большими сомнениями в искренности сказанного Пашиняном. После встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе он, разумеется, заявил, что сотрудничество между Ереваном и Тбилиси является примером того, каким должно быть взаимодействие между государствами региона. Что ж, ничего дурного – развитие этой мысли можем «проехать».

Разумеется, Пашинян подтвердил, что Армения и Грузия уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга, и считают это одним из важных факторов установления мира и стабильности в регионе.

Но, заметим, стабильность, которая никак не установится в региональном масштабе, упирается (тому уж сколько времени) в вопрос (официально) раздела азербайджано-армянской границы, открытия коммуникаций, подписания договора о мире.

Пашинян рассказал, что поведал своему грузинскому коллеге о текущем состоянии отношений Армении с Азербайджаном, о процессе делимитации-демаркации границы, достигнутых сторонами договоренностях. Он выразил надежду на то, что «в ближайшем будущем практические подвижки будут обеспечены и по процессу делимитации армяно-грузинской границы». Ну и заверил, что он обсудил этот вопрос с Кобахидзе, с которым у него есть общее видение на соответствующий счет.

Что же касается Азербайджана, то Пашинян, по его словам, желает установления с ним дипломатических отношений; верит в «историческую возможность закрытия конфликта на Южном Кавказе»; воцарение мира в регионе. А бенефициарами этого мира он считает не только Армению и Азербайджан, но и Грузию, Турцию, Иран.

Армянский премьер высоко оценил вклад Тбилиси в обеспечение международной и региональной стабильности, и тут он попал в точку, чего не случилось с «исторической возможностью закрытия конфликта на Южном Кавказе», поскольку Ереван ею не воспользовался, т.к. (и в том числе) раздрай в нем – в интересах новых западных «друзей» Армении, действующей строго по их указанию.

Поэтому возникает мысль, уж не прилетел ли Пашинян в Тбилиси (сразу после визита в Ереван главы МИД Франции Стефана Сежурне) по «рекомендации» Парижа или Вашингтона, и какой «привет» ему велели передать «сбившейся с европейского пути» Грузии.

Либо – чего добивается от Грузии Ереван, которому Сежурне пообещал помощь Франции в военной сфере, «чтобы Армения имела возможность защитить свою целостность и территорию». Напомним, через грузинский порт в РА была доставлена первая партия французских бронемашин для армянской армии.

Тогда официальный Тбилиси заявил, что позиция страны заключается в предоставлении сторонам возможности использовать грузинский транзит «на равных условиях». Изменилось ли что-нибудь после этого заявления, мы не знаем, можем лишь предположить, что Пашинян засомневался: уж не блоканет ли Грузия поставки вооружения в Армению по своей территории. Может, поэтому в сентябре Тбилиси посетил и министр обороны Армении Сурен Папикян, принятый грузинским премьером?

Но вернемся к публичным выступлениям Пашиняна и Кобахидзе. Последний заявил, что Грузия приветствует усилия Армении, направленные на нормализацию отношений с соседними странами, поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Грузия, сказал он, «в рамках собственных возможностей» готова выполнить свою роль в достижении мира и стабильности в регионе.

Не забыл грузинский премьер и о том, что между Тбилиси и Ереваном установлено стратегическое партнерство – соответствующая декларация была подписана в начале этого года.

Но, возможно, есть еще и другие причины официального визита Пашиняна в Грузию, не выглядевшего вполне штатным. Одной из них видятся предстоящие 26 октября парламентские выборы в стране, которые Запад практически априори объявил «несправедливыми» (с целью их не признания), предварительно приложив максимум усилий для поддержки грузинской оппозиции и так называемой «дебидзинизации» страны. Потому как если выборы выиграет почему-то «пророссийская» правящая партия «Грузинская мечта», основателем которой является Бидзина Иванишвили, «путь в Европу Грузии заказан». Все это говорится открыто высокопоставленными чинами США и Евросоюза, совершенно откровенно подбивающими население страны к революционным беспорядкам.

Власти Грузии, наконец-то, додумались отстаивать суверенитет своей страны, хоть и нажили себе массу врагов на Западе. Так вот: грузинские выборы неизвестно еще чем закончатся и, возможно, с местной властью пытались договориться «полюбовно» через Пашиняна.

Полнейшая беспрекословная «вестернизация» соседней с Арменией страны, то есть ее десуверенизация, Никола Воваевича очень устроит, поскольку она не только созвучна с его «настроениями», требующими поддержки на Южном Кавказе, дабы легче добраться до желаемой Западом «добычи» – России, но и работе на собственный «авторитет» перед забугорьем.

С другой стороны, если «мечтателей» сметут, Армения не так сильно будет бояться Азербайджана, так как он останется в регионе Южного Кавказа в одиночестве (поддержка Турции – это, в данном случае, уже из несколько другой «оперы»).

Но есть и другая, весьма неприятная для Армении перспектива ухода нынешней грузинской власти, поскольку в стране начнутся большие беспорядки, и кто словит крупную «рыбку в мутной водице» – большой вопрос. То есть любой исход дел в грузинской политике долбанет и по Армении, но особенно болезненно – в случае открытия Грузией «второго фронта» против России, на который Пашинян так усердно работает, однако с оглядкой на Москву. Это, так сказать, «на всякий пожарный» – вдруг Запад (мало ли?) «кинет» Ереван.

Еще один аспект: хоть как-то, но Армения желает расшатать формат сотрудничества Анкара-Баку-Тбилиси, затрагивающий, в том числе, и военную компоненту. Не нравится он и Западу, так что не вполне понятно, что предпочтительнее для Армении в контексте Грузии – на среднесрочную и долгосрочную перспективу в срезе стабильности Южного Кавказа.

Пашинян благополучно отбыл из Тбилиси, но вопросы остались. Сегодня можно предположить следующее: «бархатный визит» в Грузию «бархатного премьера» был для последнего и его «кукловодов» своего рода пробным шаром – рекогносцировкой «политической местности» не без прощупывания предвыборной почвы. Разумеется, держать нос по ветру – не возбраняется, но ветер-то переменчив, может надуть и разные непредвиденные неприятности.

Грузия не устраивала их ни Армении, ни Азербайджану, но вполне способна устроить самой себе. Но от того, какого рода они будут, зависит безопасность региона, в котором сколько бы ни было сказано трескучих фраз тем же Пашиняном об «исторической возможности закрытия конфликта на Южном Кавказе и установления мира в нашем регионе» – уже упущенной на неопределенный срок, желаемого «закрытия» – окончательного и, по мере возможности, бесповоротного – пока не будет. А вот «открытие конфликта» – старо-нового, гораздо реальнее.

Ирина Джорбенадзе