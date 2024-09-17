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Байден провел «сердечную беседу» с Трампом

Байден провел «сердечную беседу» с Трампом

Действующий президент США Джо Байден по телефону связался с экс-лидером страны Дональдом Трампом и выразил облегчение в связи с тем, что тот не пострадал после инцидента, который «мог быть попыткой покушения».

«Президент Байден только что разговаривал с бывшим президентом Трампом и выразил свое облегчение по поводу того, что с ним все в порядке», – говорится в сообщении Белого дома.

Собеседники провели «сердечную беседу», и бывший президент Трамп поблагодарил Байдена за телефонный звонок, следует из сообщения.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подтвердил, что провел «сердечную беседу» с главой Белого дома.

Как рассказали в Белом доме, Байден звонил Трампу сразу после инцидента, но тот был недоступен. В результате действующий президент США смог поговорить с предшественником позже.

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