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На юге Индии ввели масочный режим из-за обнаружения опасного вируса

На юге Индии ввели масочный режим из-за обнаружения опасного вируса

Власти округа Малаппурам в южном индийском штате Керала ввели масочный режим из-за обнаружения опасного вируса Нипах. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Особый режим потребовался после смерти 9 сентября в одной из местных больниц 23-летнего студента. Наличие у него вируса было подтверждено двумя исследовательскими лабораториями. Теперь сотрудники органов здравоохранения собирают данные о маршруте его передвижений и список контактов, чтобы исключить распространение болезни.

Во всем регионе театрам и образовательным учреждениям было предложено закрыться до получения дальнейших распоряжений. Также граждан уведомили о запрете массовых собраний и о необходимости соблюдения протоколов безопасности при проведении мероприятий.

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