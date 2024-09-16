Мошенники обманули более 100 граждан под предлогом трудоустройства (видео)

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Сотрудники полиции задержали в Баку 36-летнего Захида Мурадова и 33-летнюю Наилю Мамедову, подозреваемых в обмане граждан под предлогом трудоустройства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Их обвиняют в совершении мошенничества в отношении более 100 граждан.

«В ходе расследования установлено, что З.Мурадов и Н.Мамедова разместили через различные аккаунты в соцсети WhatsApp рекламу о трудоустройстве, и под предлогом обеспечения работой обратившихся к ним граждан присвоили их денежные средства. По фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается в Хазарском районном управлении полиции», – говорится в информации МВД.

