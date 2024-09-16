В Белгороде в результате утренней атаки ВСУ пострадали восемь человек (видео)

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Восемь человек ранены в результате утреннего обстрела российского Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате прямых попаданий загорелись частный дом и более 15 автомобилей. «Пожарные расчеты на месте – открытое горение ликвидировано», – написал он.

Гладков уточнил, что в 21 многоквартирном доме повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады, поврежден газопровод. Также, по данным губернатора, в Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены многоквартирные дома, кровля частного домовладения, гараж и забор, осколками посечены четыре автомобиля.