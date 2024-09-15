Зеленский уточнил свой план победы: 4 пункта плюс 1

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Уже в этом месяце президенту США Джо Байдену будет представлен план победы Украины. Он включает в себя четыре основных пункта и еще один, который понадобится после войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фариду Закарию на CNN.

Глава украинского государства подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира. В противном же случае, российский диктатор Владимир Путин не будет в нем участвовать.

«Да, я буду говорить с ним о том, как усилить нас перед мирным саммитом, чтобы быть в сильной позиции, потому что дипломатические решения или решения, они хороши, когда ты силен, иначе Путин даже не будет участвовать в нем, не будет заинтересован в том, чтобы остановить войну», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у него есть победный план, и для Украины победа означает «быть очень сильными» и «готовыми к сильной дипломатии».

Зеленский уточнил, что план состоит из четырех основных пунктов и «плюс» один, который понадобится Украине после войны. В частности, речь идет о безопасности, а также военной и экономической поддержке.

«Я поделюсь ими (пунктами плана) с Байденом. Речь идет о безопасности. Речь идет о геополитическом месте для Украины. Речь идет об очень сильной военной поддержке, доступной для нас, и о том, что мы должны быть свободны в том, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, которые, я думаю, будут интересными», – рассказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что если Байден оценит и поддержит план Украины, и если он и его команда смогут добавить что-нибудь, что даст нашей стране более сильную позицию – украинская сторона будет к этому готова.