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Байден сосредоточится на поддержке Украины

Байден сосредоточится на поддержке Украины

Президент США Джо Байден в оставшиеся месяцы своего срока на посту главы государства сосредоточится на поддержке Украины.

Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на форуме в Киеве в режиме видеоконференции.

«Мы будем дорожить каждым из этих дней, когда речь идет о поддержке Украины», – приводит его слова агентство Bloomberg.

Салливан также подтвердил, что Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. «Наша задача – поставить Украину в выгодное положение на поле боя, чтобы усилить ее позиции на переговорах», – сказал он, комментируя ожидания Вашингтона от двусторонней встречи.

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