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Армения просит Индию модернизировать свои военно-воздушные силы

Армения просит Индию модернизировать свои военно-воздушные силы

Армения стремясь модернизировать свои военно-воздушные силы, просит помощи у Индии в плане вооружения и ремонтопригодности своих самолетов, пишет индийское издание The Print.

«Су30, которыми оперирует Армения, отличаются от тех, которыми оперируем мы. Поэтому придется посмотреть, что можно сделать. Переговоры находятся только на начальной стадии, – рассказал источник ThePrint. – Они (армяне) хотят модернизировать свои Су30 и интегрировать наше оружие».

Оружие, которое ищет Армения, также включает управляемые боеприпасы класса «воздух-поверхность».

Однако СМИ отмечает, что не было получено подтверждения того, хочет ли Армения также приобрести ракеты воздушного запуска BrahMos.

Источники пояснили, что при экспорте ракет существует множество протоколов, и сначала необходимо решить множество вопросов.

«Армения закупила у России четыре самолета Су30 в 2019 году, но они не приняли участия в нагорно-карабахском конфликте с Азербайджаном в 2020 году, поскольку самолетам не хватало огневой мощи, включая управляемые боеприпасы класса «воздух-поверхность».

По информации The Print, еще одна область, которую рассматривает Армения, – это вопросы технического обслуживания Су30, а также обучение пилотов.

Как отмечает издание, Индия эксплуатирует около 272 Су 30 MKI и сумела наладить местное производство некоторых компонентов самолета, что помогает снизить зависимость от России в плане обслуживания и запчастей.

«Кстати, четыре самолета Су30, эксплуатируемые Арменией, в основном известны как «белые слоны», поскольку в них были вложены большие средства, а толку от них не было. С другой стороны, Азербайджан инвестировал средства в беспилотники и боеприпасы, которые смогли вывести из строя многочисленные средства ПВО Армении, а также нанести урон ее бронетанковым колоннам.

После конфликта Армения стала крупным экспортером оборонной продукции для Индии и в прошлом закупила несколько систем, включая артиллерийские орудия, а также некоторые виды ракет, минометы, радары, стрелковое оружие и прицельные системы», – пишет издание.

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