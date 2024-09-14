Шольц едет в Казахстан и Узбекистан

130 Просмотров

Канцлер ФРГ Олаф Шольц едет в центральноазиатское турне в поисках новых рынков сбыта и дополнительных поставок углеводородов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые отправляется в Центральную Азию: в воскресенье он вылетает в Казахстан, а затем направится в Узбекистан. Как пишет Reuters, в рамках этой поездки Берлин будет искать новые рынки сбыта и дополнительные источники поставок углеводородов.

После начала СВО на Украине именно Казахстан пришел на помощь Германии и заместил санкционную российскую нефть. Теперь Берлин хочет развивать отношения с Астаной дальше, ведь помимо нефти Казахстан располагает и газовыми запасами. Кроме того, в Казахстане есть потенциал для расширения немецкого бизнеса. Инвестиции ФРГ в Казахстан выросли в прошлом году на 64% по сравнению с 2022 годом.

Столько же привлекателен для Германии и Узбекистан с его огромным газовым потенциалом и сбытовыми перспективами для немецких предприятий. Эти две страны могут стать точкой опоры для Германии в ее планах развития контактов с государствами Центральной Азии.