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Глава ООН раскритиковал Совбез за неспособность положить конец войнам

Глава ООН раскритиковал Совбез за неспособность положить конец войнам

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что Совет Безопасности является «устаревшей», «несправедливой» и «неэффективной системой», чья неспособность положить конец войне Израиля в секторе Газа подорвала авторитет организации в целом.

В интервью телеканалу Al Jazeera Arabic глава ООН осудил неудачи совета, который был создан после Второй мировой войны для обеспечения международного мира и безопасности, но право вето постоянных членов которого неизменно становилось препятствием на пути к достижению этой цели.

По словам Гутерриша, совет «не соответствует сегодняшнему миру».

«Правда в том, что Совет Безопасности систематически терпит неудачу в плане способности положить конец самым драматичным конфликтам, с которыми мы сталкиваемся сегодня: в Судане, секторе Газа, на Украине».

Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии, возглавлявший ООН с 2017 года, подчеркнул, что другие органы организации, и в частности ее гуманитарные агентства, продолжали оказывать основные услуги палестинцам на протяжении более чем 11-месячного нападения Израиля на Газу. Но он отметил, что политическая неспособность совета положить конец конфликту нанесла ущерб другим органам ООН.

«ООН — это не Совет Безопасности», — сказал Гутерриш. Но он признал, что сотрудники ООН на местах — и особенно сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа — «страдают от того, что люди смотрят на них и думают: «Ну, но Совет Безопасности нас подвел»».

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