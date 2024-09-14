Глава ООН раскритиковал Совбез за неспособность положить конец войнам

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что Совет Безопасности является «устаревшей», «несправедливой» и «неэффективной системой», чья неспособность положить конец войне Израиля в секторе Газа подорвала авторитет организации в целом.

В интервью телеканалу Al Jazeera Arabic глава ООН осудил неудачи совета, который был создан после Второй мировой войны для обеспечения международного мира и безопасности, но право вето постоянных членов которого неизменно становилось препятствием на пути к достижению этой цели.

По словам Гутерриша, совет «не соответствует сегодняшнему миру».

«Правда в том, что Совет Безопасности систематически терпит неудачу в плане способности положить конец самым драматичным конфликтам, с которыми мы сталкиваемся сегодня: в Судане, секторе Газа, на Украине».

Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии, возглавлявший ООН с 2017 года, подчеркнул, что другие органы организации, и в частности ее гуманитарные агентства, продолжали оказывать основные услуги палестинцам на протяжении более чем 11-месячного нападения Израиля на Газу. Но он отметил, что политическая неспособность совета положить конец конфликту нанесла ущерб другим органам ООН.

«ООН — это не Совет Безопасности», — сказал Гутерриш. Но он признал, что сотрудники ООН на местах — и особенно сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа — «страдают от того, что люди смотрят на них и думают: «Ну, но Совет Безопасности нас подвел»».