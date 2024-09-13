Кочарян снова окажется на скамье подсудимых

171 Просмотров

Дело в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна вновь рассмотрят, но уже по новой статье.

Кассационный суд Армении отменил решение о прекращении производства в отношении Кочаряна, а также экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Теперь дело рассмотрят в Антикоррупционном суде Армении, следует из опубликованного судебного решения.

Напомним, второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему вице-премьеру Армену Геворкяну, бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну и бывшему начальнику Генштаба Армении, а также бывшему генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову были предъявлены обвинения по статье 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя).

26 марта 2021 года Конституционный суд Армении признал статью 300.1 УК Армении недействительной и неконституционной, уголовное преследование в их отношении было прекращено.