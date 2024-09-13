Конфликт между Парижем и Римом

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Счетная палата Парижа предположила, что Испанская лестница в центре Рима может принадлежать Франции. Об этом пишет газета Corriere della Sera, ссылаясь на последний доклад этого независимого контрольного органа.

Как в нем указывается, знаменитый архитектурный памятник, воздвигнутый на одноименной площади в 1721-1725 годах в стиле позднего барокко, не только появился благодаря французским деньгам, но и поддерживался долгие годы французской религиозной организацией в Риме Pii Stabilimenti. Она занимается поддержанием известных исторических церквей, начиная с церкви Сан-Луиджи-деи-франчези. К деятельности этой организации возникли вопросы у счетной палаты, поскольку список ее недвижимого имущества гораздо шире и его рациональное использование могло бы помочь поддерживать в должном состоянии церкви.

Представители Италии с иронией отнеслись к «пересчету» Парижа и предложили пересчитать итальянские произведения искусства в Лувре.