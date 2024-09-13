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Одиозный российский генерал разбил автомобиль (видео)

Одиозный российский генерал разбил автомобиль (видео)

Депутат российской Думы и известный пропагандист генерал Андрей Гурулев попал в аварию, влетев колесом в яму на трассе Мациевская — Краснокаменск в Забайкальском крае, передает «Диалог».

Судя по всему, генерал в аварии не пострадал, чего не скажешь про его автомобиль. Возмущенный Гурулев снял последствия на камеру мобильного телефона и опубликовал видео в Интернете.

Пропагандист недоволен отвратительным качеством дороги, которая вся покрыта ямами. По его словам, угодив в одну из них, подвеска автомобиля была полностью вырвана. На трассе ямы достигают таких размеров, что объехать их невозможно. На трассе также отсутствуют знаки и указатели.

Гурулев признался, что не понимает, как здесь могут жить люди. «Вот как обслуживают дорогу. Не знаю, как вы живете», – заявил он.

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