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Главы посольств Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии были вызваны в МИД Ирана

Главы посольств Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии были вызваны в МИД Ирана

Главы посольств Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии были вызваны в МИД Ирана. Информацию об этом распространило МИД Ирана.

Согласно информации, «после неконструктивных заявлений относительно украинского конфликта и введения санкций против Ирана сегодня главы диппредставительств Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД». На встрече глава Департамента стран Западной Европы МИД Ирана Маджид Нили Ахмедабади еще раз довёл до сведения открытую и заявленную позицию своей страны относительно украинского конфликта.

Было заявлено, что, как уже говорилось ранее, «любые утверждения относительно продажи Исламской Республикой Иран баллистических ракет России являются совершенно необоснованными и ложными».

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