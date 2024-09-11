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Захарова ответила Симоняну

Захарова ответила Симоняну

Возможно, Ален Робертович не очень внимательно следил за пресс-конференцией Никола Воваевича. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что армянским властям стоит подумать над целесообразностью нахождения пограничников РФ на границе страны с Турцией и Ираном.

По ее словам, базовый документ от 1992 года, регламентирующий пребывание российских пограничников в Армении, это договор о статусе погранвойск РФ в республике, он бессрочный.

«Пограничники РФ неоднократно делом доказывали востребованность своего присутствия. По этой линии налажено продуктивное масштабное взаимодействие, которое, видимо, нервирует некоторых политиков в Ереване. Следует учитывать, как оголение границы повлияет на безопасность страны в условиях отсутствия полной нормализации в регионе. Мне кажется , что когда люди, не являющиеся экспертами, так свободно размышляют на тему, может быть, имело бы смысл дать слово тем, кто ставит на кон свою жизнь», – отметила Захарова.

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