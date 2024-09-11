Жаркие дебаты между Трампом и Харрис: взаимные упреки и обвинения

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В США завершились первые дебаты между кандидатами в президенты от Республиканской и Демократической партий — бывшим президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис.

Для Харрис это был первый живой диалог, где она противостояла своему оппоненту, известному весьма вольной манерой общения. Есть мнение, что данные дебаты являются более значимым политическим событием и сыграют чуть ли не решающую роль в предвыборной схватке.

Отметим, что трансляция дебатов велась в прямом эфире телеканала ABC 10 сентября из Пенсильванского конференц-центра в Филадельфии. Надо сказать, что оба кандидата договорились о том, что их микрофоны будут включаться по очереди, чтобы участники дебатов не перебивали друг друга.

Напомним, что в результате предыдущих дебатов в июне между Трампом и президентом США Джо Байденом последний был подвергнут критике — американцы сочли его выступление неудачным, во время которого кандидат выглядел недостаточно убедительно. Таким образом, Байден был вынужден сняться с гонки и уступить место своему вице-президенту Камале Харрис.

Камала Харрис уже более трех лет занимает пост вице-президента и вот уже семь недель является кандидатом в президенты, но при этом американцам мало что о ней известно. В связи с этим дебаты дали Харрис возможность озвучить подробности своих планов, несмотря на нападки своего политического соперника.

78-летний бывший президент США Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на съезде в июле. 59-летняя Камала Харрис, нынешний вице-президент США, стала кандидатом в президенты от Демократической партии в августе.

Говоря о самих дебатах, стоит подчеркнуть, что оба кандидата на место в Белом доме обвиняли друг друга во лжи. Харрис в самом начале своего выступления сказала, что Трамп намерен во время дебатов вывалить «кучу лжи и жалоб». Трамп же назвал Камалу Харрис «марксисткой», увязав ее деятельность с работой отца, бывшего экономиста Стэнфордского университета.

«Если ее когда-нибудь изберут, она все изменит. И это будет конец нашей страны. Она марксистка, все знают, что она марксистка. Ее отец — профессор-марксист в области экономики, и он хорошо ее обучил», — сказал Трамп.

Харрис же неоднократно использовала слово «позор», комментируя высказывания Трампа.

«Мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я разговаривала с военными руководителями, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы — позор», — сказала Харрис, обращаясь к экс-президенту.

Экономика

Харрис пообещала реализовать свой план, который предусматривает создание экономики возможностей. Таким образом, она намерена помочь малому бизнесу, молодым семьям и решить проблему стоимости жилья.

«Дональд Трамп оставил нас с худшими показателями по безработице со времен Великой депрессии. Все, что мы (демократы) сделали — это убрали беспорядок, устроенный Дональдом Трампом», — утверждала Харрис.

Трамп заявил, что в США «ужасная экономика» из-за инфляции, которая разрушает страну. По его словам, за четыре года демократы «уничтожили экономику», а сама Харрис просто скопировала экономическую программу Джо Байдена.

Харрис подвергла критике намерение Трампа увеличить пошлины на импорт иностранных товаров. В ответ Трамп сказал, что это не приведет к повышению цен.

Война между Израилем и ХАМАС

Отвечая на вопрос ведущего о нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Трамп снова повторил, что атаки бы не произошло, будь он президентом США.

«Если она (Харрис) будет президентом, я считаю, что через два года Израиль перестанет существовать», — сказал Трамп. Харрис в свою очередь вновь повторила, что Израиль имеет право на самооборону, но важно, как он это делает.

«Эта война должна закончиться. Она должна закончиться немедленно», — отметила Харрис.

Война в Украине: Путин съест вас на обед

После перерыва на рекламу речь зашла о войне в Украине. Тут Трамп вновь заявил о своих возможностях добиться прекращения войны, причем сообщил, что намерен сделать это еще до того, как вступит в должность. Экс-президент сказал, что хорошо знает Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые уважают его.

«Они уважают меня и не уважают Байдена. За что его уважать?» — сказал он.

Тут Харрис напомнила своему оппоненту, что на выборах он сражается с ней, а не с Байденом.

Харрис, обращаясь к своему оппоненту, сказала: «Наши союзники по НАТО очень благодарны, что вы больше не президент».

По мнению Харрис, если бы Трамп был президентом, Путин «сидел бы сейчас в Киеве, приглядываясь к остальной Европе, начиная с Польши».

«Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы съел вас на обед», — заключила Харрис. Она также обвинила Трампа в том, что он «любезничал» с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Миграция: миллионы преступников

Трамп заявил, что в США заметно ухудшилась ситуация с безопасностью, причиной чему стала политика администрации Байдена в отношении нелегальных мигрантов. По его словам, Байден впустил в страну «миллионы мигрантов и преступников».

В ответ Харрис припомнила своему оппоненту заведенные против него уголовные дела: «Это звучит из уст человека, которого преследуют за преступления в сфере национальной безопасности, экономические преступления, вмешательство в выборы», — сказала она. На это Трамп заявил, что все дела против него — не более чем фейк.

Штурм Капитолия: никакого сожаления

Трамп отказался признать, что он проиграл прошлые выборы, и заявил, что ни о чем не жалеет в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. «Я получил почти 75 млн голосов, больше голосов, чем любой действующий президент когда-либо получал», — сказал он. Трамп также обвинил бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в проблемах с обеспечением безопасности во время штурма Капитолия.

В заключительном слове Харрис сказала: «Мы не вернемся назад». Она вновь заявила, что собирается быть президентом для всех американцев. По словам Харрис, у нее и у Трампа разные видения Америки.

Трамп же в заключительном слове снова обрушился на Харрис с критикой и сказал, что её политическая программа ничего не значит, а за четыре года на посту вице-президента она ничего не сделала. «Вы верите в то, во что не верят американцы. Мы — страна, которая находится в серьёзном упадке. Над нами смеются во всём мире», — сказал он.

Национальные опросы в США показывают, что разрыв между кандидатами по-прежнему очень невелик. Президентские выборы в США состоятся в ноябре.

Источники: ВВС, Euronews, «Радио Свобода»