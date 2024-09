Марк Либби: «США всегда будут ценить поддержку Азербайджана, который был с нами»

В посольстве США в Азербайджане почтили память погибших в ходе терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом говорится в публикации посольства в социальной сети Х.

«Сегодня посол Марк Либби и сотрудники посольства США в Азербайджане собрались, чтобы почтить память 2977 невинных жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Соединенные Штаты всегда будут ценить поддержку Азербайджана, который был с нами и предложил помощь в этот трагический момент нашей истории», – говорится в публикации.

Today, Ambassador Mark Libby and U.S. Embassy staff gathered to remember the 2,977 innocent lives lost in the 9-11 attacks in New York. The United States will always appreciate how Azerbaijan stood by our side and offered its assistance and support during this tragic moment in… pic.twitter.com/2XlK1lQMNs

— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) September 11, 2024