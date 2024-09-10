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Для оказания помощи во время «Формулы-1» привлечены более 100 медработников

Для оказания помощи во время «Формулы-1» привлечены более 100 медработников

Более ста медработников привлечены для организации медицинских услуг в рамках Гран-При Азербайджана Формулы-1. Об этом Minval.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В дни Гран-при Азербайджана Формулы-1 2024 года для оказания медицинской помощи в случае необходимости будет закреплено более 30 автомобилей скорой медицинской помощи (вместе с резервными бригадами), в общей сложности будут дежурить 132 медицинских работника.

Исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов встретился с медицинским персоналом подведомственных медицинских учреждений для оказания медицинской помощи в случае необходимости в дни Гран-При Азербайджана Формулы-1.

Руководитель TƏBIB осмотрел бригады скорой медицинской помощи, которые будут оказывать медицинскую помощь на соревнованиях, и ознакомился с процессом. Медицинской помощью смогут воспользоваться не только участники гонок, но также лица, оказывающие услуги в рамках Формулы-1, зрители и население, проживающее в зоне прохождения гонок. Бригады Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи закреплены вдоль полосы движения спортивных каров, по Приморскому бульвару, в деревне атлетов. Во время проведения мероприятия все медицинские работники будут оказывать медицинскую помощь с 08:00 до 00:00. А  на мероприятии, которое пройдет с 12 по 15 сентября, в Бакинском кристальном зале будут задействованы 4 бригады скорой медицинской помощи.

Зарина Оруджалиева

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