ADY увеличит количество рейсов пригородных поездов (фото)

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Азербайджанские железные дороги увеличивают количество рейсов пригородных поездов в связи с началом нового учебного года. С 16 сентября 2024 года с целью обеспечения возросшего пассажирского спроса поезда ЗАО, курсирующие по пригородным маршрутам, будут обслуживаться по обновленному графику.

Так, количество рейсов Баку-Хырдалан-Сумгайыт и обратно увеличено с 20 до 24, а по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт-с 36 до 42. Согласно обновленному графику, на маршруте Баку-Хырдалан-Сумгайыт из Баку будет организовано 13 рейсов, из Сумгайыта-11 рейсов, а на линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт из Баку-20 рейсов, из Сумгайыта-22 рейса.

АЖД также улучшает железнодорожную инфраструктуру в районе Пиршаги-Сумгайыт для повышения качества пассажирских перевозок. В результате частичного завершения ремонтных работ на линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт были восстановлены 4 традиционных утренних рейса, а также добавлены еще два новых рейса: один утром и один вечером. В обновленном графике маршрута Баку-Хырдалан-Сумгайыт добавлены 3 новых вечерних рейса в направлении Баку-Хырдалан, Баку-Сумгайыт и Хырдалан-Баку и один новый утренний рейс в направлении Сумгайыт-Баку.

В ЗАО отметили, что стремятся адаптировать пассажирские перевозки к потребностям пассажиров с помощью изменений в графике движения и сделать путешествие по железным дорогам более комфортным и безопасным. Отметим, что после завершения ремонтных работ на участке Пиршаги-Сумгайыт до конца этого года будет пересмотрен график движения по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт, и будут рассмотрены дополнения и изменения в соответствии с пассажирским спросом.