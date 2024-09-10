Эта зима может быть самой тяжелой для Украины

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Энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, пишут украинские СМИ.

«Энергетическая устойчивость – один из наших с вами самых больших вызовов нынешней зимы, осени. Мы успешно прошли фактически три отопительных сезона. Эта (зима -ред.) будет не менее тяжелой, возможно, самой тяжелой», – сказал Шмыгаль.

По его словам, в Украине повышается автономность критической инфраструктуры и увеличивается добыча газа. За семь месяцев 2024 года группа «Нафтогаз» добыла 8,6 млрд кубических метров газа. Это более чем на 7% больше чем в прошлом году.

«Эту зиму также планируем пройти на газе собственной добычи, что важно. Прошлую зиму мы прошли собственными силами без привлечения помощи от наших партнеров, без закупки дополнительного газа извне», – заявил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль напомнил слова президента, который призвал не делать пиара на вопросах энергетики.

«В каких условиях мы будем ее проходить – будет видно лишь по мере того, как мы будем двигаться в этот зимний отопительный сезон. И сегодня предсказывать и делать сенсационные заявления абсолютно неправильно, и мы так с вами делать не будем», – сказал глава правительства.

По его словам, для стабильного прохождения зимы Украина защищает энергообъекты первым и вторым уровнями защиты. Первый уровень защиты – габионы с песком. Второй уровень – железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и обломки ракет.

«На 85% сегодня большинство объектов, которые должны быть защищены «Укрэнерго» уже защищены», – сказал он.