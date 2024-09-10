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Эта зима может быть самой тяжелой для Украины

Эта зима может быть самой тяжелой для Украины

Энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, пишут украинские СМИ.

«Энергетическая устойчивость – один из наших с вами самых больших вызовов нынешней зимы, осени. Мы успешно прошли фактически три отопительных сезона. Эта (зима -ред.) будет не менее тяжелой, возможно, самой тяжелой», – сказал Шмыгаль.

По его словам, в Украине повышается автономность критической инфраструктуры и увеличивается добыча газа. За семь месяцев 2024 года группа «Нафтогаз» добыла 8,6 млрд кубических метров газа. Это более чем на 7% больше чем в прошлом году.

«Эту зиму также планируем пройти на газе собственной добычи, что важно. Прошлую зиму мы прошли собственными силами без привлечения помощи от наших партнеров, без закупки дополнительного газа извне», – заявил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль напомнил слова президента, который призвал не делать пиара на вопросах энергетики.

«В каких условиях мы будем ее проходить – будет видно лишь по мере того, как мы будем двигаться в этот зимний отопительный сезон. И сегодня предсказывать и делать сенсационные заявления абсолютно неправильно, и мы так с вами делать не будем», – сказал глава правительства.

По его словам, для стабильного прохождения зимы Украина защищает энергообъекты первым и вторым уровнями защиты. Первый уровень защиты – габионы с песком. Второй уровень – железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и обломки ракет.

«На 85% сегодня большинство объектов, которые должны быть защищены «Укрэнерго» уже защищены», – сказал он.

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