Вынесен приговор французу, новозеландцу и австралийцу, проникшим в Бакметрополитен

Завершено судебное расследование по уголовному делу в отношении гражданина Франции Клерка Тего Гюго, гражданина Новой Зелании Де-Сента Гуэнта Исмаэля и гражданина Австралии Хана Паула, которые, проникнув в депо Бакметрополитена, раскрасили несколько вагонов.
Об этом сообщил адвокат обвиняемых Эльчин Садыгов.
Согласно информации, на заседании под председательством Гюльтекин Асадовой в Наримановском суде был зачитан приговор, согласно которому Клерк Тего Гюго приговорен к 3 годам лишения свободы. Остальные лица оштрафованы на сумму 6 800 манатов.
Отметим, Клерк Тего Гюго, Де-Сент Гуэнт Исмаэль и Хан Паул в ночь на 30 марта 2024 года незаконно проникли в депо ЗАО «Бакинский Метрополитен» и нанесли ущерб госимуществу.