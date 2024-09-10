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Вынесен приговор французу, новозеландцу и австралийцу, проникшим в Бакметрополитен

Вынесен приговор французу, новозеландцу и австралийцу, проникшим в Бакметрополитен

Завершено судебное расследование по уголовному делу в отношении гражданина Франции Клерка Тего Гюго, гражданина Новой Зелании Де-Сента Гуэнта Исмаэля и гражданина Австралии Хана Паула, которые, проникнув в депо Бакметрополитена, раскрасили несколько вагонов.

Об этом сообщил адвокат обвиняемых Эльчин Садыгов.

Согласно информации, на заседании под председательством Гюльтекин Асадовой в Наримановском суде был зачитан приговор, согласно которому Клерк Тего Гюго приговорен к 3 годам лишения свободы. Остальные лица оштрафованы на сумму 6 800 манатов.

Отметим, Клерк Тего Гюго, Де-Сент Гуэнт Исмаэль и Хан Паул в ночь на 30 марта 2024 года незаконно проникли в депо ЗАО «Бакинский Метрополитен» и нанесли ущерб госимуществу.

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