Замминистра назвал специальности, по которым самые высокие бюджетные расходы

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Самые низкие образовательные расходы- на специальности в области образования и экономики. Об этом в интервью журналистам заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев, сообщает Minval.az.

Он сказал, что самые высокие образовательные расходы связаны со специальностями в области культуры, искусства и медицины: «До конца года для повышения финансового обеспечения потребуется около 26 миллионов манатов. В следующем году финансовое обеспечение составит около 84 миллионов манатов. Бюджетные средства предусмотрены в связи с увеличением государственного бюджета в этом и следующем году».

Зарина Оруджалиева