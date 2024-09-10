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Путин согласился на предложение Турции, Украина отказалась

Путин согласился на предложение Турции, Украина отказалась

Президент России Владимир Путин до вторжения ВСУ в Курскую область согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту, но Киев отказался.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: «Да, давайте, давайте мы такое решение примем». И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: «Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение»», – рассказал Шойгу.

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