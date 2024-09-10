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Амруллаев заявил о сотнях аварийных школ в Азербайджане

Амруллаев заявил о сотнях аварийных школ в Азербайджане

С каждым годом количество аварийных школ уменьшается. Первая проблема заключается в том, что если некоторые школы с небольшим количеством учащихся не подходят для учебы, то мы их не объединяем, а переводим учащихся в другую школу.

Об этом сказал журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что если четыре года назад в стране было более 900 аварийных школ, то в 2024 году часть школ отремонтирована, и их число сократилось вдвое:

«Второй момент заключается в том, что содержать школы с 3-5 учениками неправильно с экономической точки зрения. Эти школы объединяются с другими школами. Здесь мы учитываем рабочие места учителей и социальные факторы».

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