246 бакинских школ обеспечены готовым питанием

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246 учебных заведений Баку обеспечены готовым питанием. Об этом заявила временно исполняющая обязанности начальника Управления образования г. Баку Нармина Гусейнова на Сентябрьской конференции работников образования, сообщает Мinval.az.

По ее словам в ряде учебных заведений осуществляется пилотный проект по обеспечению учащихся готовым питанием. Кроме того в рамках сотрудничества Института пищевой безопасности и Министерства науки и образования для работников учебных заведений проведены тренинги касательно организации правильного режима питания для детей.

Помимо этого, в 18 учебных заведениях созданы условия для инклюзивного обучения детей с частично ограниченными возможностями здоровья. Как отметила Нармина Гусейнова, такие дети могут получать образование вместе со здоровыми детьми в одних классах или привлекаются к индивидуальному обучению.

Зарина Оруджалиева