246 бакинских школ обеспечены готовым питанием

246 учебных заведений Баку обеспечены готовым питанием. Об этом заявила временно исполняющая обязанности начальника Управления образования г. Баку Нармина Гусейнова на Сентябрьской конференции работников образования, сообщает Мinval.az.
По ее словам в ряде учебных заведений осуществляется пилотный проект по обеспечению учащихся готовым питанием. Кроме того в рамках сотрудничества Института пищевой безопасности и Министерства науки и образования для работников учебных заведений проведены тренинги касательно организации правильного режима питания для детей.
Помимо этого, в 18 учебных заведениях созданы условия для инклюзивного обучения детей с частично ограниченными возможностями здоровья. Как отметила Нармина Гусейнова, такие дети могут получать образование вместе со здоровыми детьми в одних классах или привлекаются к индивидуальному обучению.
Зарина Оруджалиева