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Новые Apple Watch получили самый тонкий корпус и самый большой в истории дисплей

Новые Apple Watch получили самый тонкий корпус и самый большой в истории дисплей

Американская корпорация Apple представила новые смарт-часы Apple Watch Series 10 с самым тонким корпусом по сравнению с предыдущими моделями – 9,7 мм. Новинку показали на ежегодной презентации Apple.

Также эта модель получила самый большой дисплей. Кроме того, он на 40% ярче при взгляде под углом.

Зарядка часов до 80% занимает около 30 минут, что быстрее всех предыдущих версий. Батареи хватает на 18 часов работы.

Часы можно погружать в воду на глубину до 50 м, они оснащены различными метриками и детекторами, в том числе для подводной работы, например, определителем глубины.

Кроме того, в новой версии есть функция обнаружения апноэ (расстройство работы дыхательной системы) во сне.

Цены на новые смарт-часы в США начинаются от $399, предзаказ стартует 9 сентября. В продажу Apple Watch Series 10 поступят 20 сентября.

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