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Депутат: Грузия не является страной-колонией

Депутат: Грузия не является страной-колонией

Грузия не является страной-колонией, и все должны уважать ее стратегические цели, а не критиковать и прилеплять клише, заявил депутат правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кадагишвили в ответ на критику депутатов Бундестага.

Представители фракций Комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Дебора Дюринг, Юрген Хардт, Ульрих Лехте и Нильс Шмид заявили, что нынешний курс правительства Грузии перекрывает путь Грузии в Евросоюз – если этот курс продолжится, Бундестаг Германии не сможет поддержать начало переговоров о вступлении в ЕС, и принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» угрожает фундаментальным свободам и ослабляет гражданское общество.

«Поймите одно – Грузия не страна с неоколониальным статусом. Грузия не приклеит себе этот статус. Мы – независимое государство, у нас есть свои стратегические цели, и мы идем к этим целям. Пусть все соблаговолят уважать это», – приводит «Спутник» слова Кадагишвили.

Он также отметил, что, прежде чем кто-то будет критиковать уровень демократии в стране, они должны знать, что происходит в других странах, в том числе странах-кандидатах на вступление в ЕС.

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