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Абовян: Армению в ЕС никто не ждет

Абовян: Армению в ЕС никто не ждет

История с обращением армянских прозападных сил в ЦИК по вопросу проведения референдума по вступлению Армении в ЕС – это «евроцирк».

Об этом заявил автор стрим-шоу Арман Абовян, слова которого приводит «Спутник».

«Один из аргументов – сам факт обращения за членством якобы поспособствует безопасности Армении: на нас, мол, не нападут из-за того, что мы попросились в ЕС. Но это циничная ложь», – заявил он.

Абовян отмечает, что ЕС не является структурой, генерирующей безопасность, он безопасность потребляет, а зонтик – это НАТО, где одну из главных скрипок играет Анкара. По его словам, стоит задуматься, тем более что Армению в ЕС никто не ждет.

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