Шольц: Германия поддерживает осторожный курс в отношении Украины

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Германия сохраняет разумный и осторожный курс при оказании поддержки Украине. Такое мнение в интервью немецкому изданию Tagesspiegel выразил канцлер Олаф Шольц.

«Мы поддерживаем Украину в военном отношении, но заботимся о том, чтобы Германия не стала воюющей стороной», — сказал Шольц.

Комментируя недавние результаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии, где выступающие против войны партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт» добились значительного успеха, Шольц признал, что «некоторые избиратели считают ошибкой то, что Германия поддерживает Украину». Однако заявил, что такая «осмотрительная поддержка» все равно является правильным решением.