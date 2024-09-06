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ЕС выделит Франции €300 млн из доходов от замороженных активов России

ЕС выделит Франции €300 млн из доходов от замороженных активов России

Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружения Киеву, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте министерства обороны Франции.

Еврокомиссия и Генеральная дирекция по вооружению достигли соглашения о выделении 300 миллионов евро на приобретение у французских производителей материалов, которые являются приоритетными для Украины в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны. Эти средства будут использованы для оперативной закупки необходимых материалов в течение 2024 года.

Это, как отмечает ведомство, позволит продолжить наращивать промышленные возможности Франции для поддержки Украины.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине. Уже переведены 1,4 миллиарда евро. Он добавил, что ЕС меняет логику помощи Киеву, заменяя возмещение странам финансирования за уже проплаченные военные поставки на предварительное финансирование из доходов от иммобилизованных российских активов

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