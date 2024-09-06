Вашингтон и Багдад согласовали планы вывода войск Запада из Ирака

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Соединенные Штаты и Ирак достигли взаимопонимания насчет планов вывода войск западной коалиции с территории арабской республики.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Ссылаясь на неназванные источники, оно отметило, что к сентябрю 2025 года Ирак, в соответствии с имеющимися замыслами, должны покинуть сотни военнослужащих коалиции. «У нас есть соглашение. Вопрос теперь только в том, когда о нем объявлять», – заявил агентству официальный представитель США высокого ранга.

В свою очередь в Пентагоне отказались приводить какие-либо детали достигнутой договоренности.