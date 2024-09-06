Как в странах СНГ поддерживают рождение детей

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Появление ребенка в семье существенно увеличивает семейные расходы. Кроме регулярных трат на подгузники, питание и одежду, потребуются крупные покупки, такие как коляска, детская кроватка и пеленальный столик. Для поддержки родителей существуют единовременные пособия, которые также служат стимулом для повышения рождаемости. В странах СНГ родителям также выплачиваются пособия при рождении ребенка. Однако, хотя выделение правительствами пособия и преследует похожие цели, в зависимости от стран сумма таких выплат сильно отличается.

Азербайджан

В республике единовременное пособие при рождении ребенка составляет 500 манатов. Оно выплачивается на каждого ребенка, включая детей, рожденных вне брака. Для назначения пособия достаточно получить свидетельство о рождении ребенка; Министерство труда и социальной защиты назначает пособие в электронном порядке. Численность населения страны составляет 10 187 539 человек.

Беларусь

В Беларуси с плотностью населения 9,2 млн человек размеры пособий семьям, воспитывающим детей, зависят от бюджета прожиточного минимума (БПМ). При рождении первого ребенка выплачивается 10 БПМ (4 187,30 рублей или 2177,79 манатов); при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ (5 862,22 рублей или 3049 манатов).

Казахстан

В Казахстане пособие на рождение ребенка составляет: на первого, второго и третьего ребенка – 140 296 тенге (494 маната); на четвертого и последующих – 232 596 тенге (820 манатов). Срок для обращения за пособием не превышает 18 месяцев со дня рождения ребенка. Пособие назначается на каждого ребенка при рождении двух и более детей. Население Казахстана достигло 20 139 914 человек.

Кыргызстан

В Кыргызстане единовременная выплата при рождении ребенка составляет 4 000 сомов (80,73 манатов). При рождении тройни или более детей выплата увеличивается до 50 000 сомов на каждого ребенка (чуть больше 1000 манатов). Для получения пособия необходимо обратиться в центры обслуживания населения или органы регистрации актов гражданского состояния в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. В Кыргыстане сегодня проживает 7 161 910 человек.

Россия

В 2024 году размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 24 604 рубля (463 маната). Оно предоставляется одному из родителей и может быть получено на каждого ребенка при рождении двойни, тройни и более детей. Пособие доступны для родных, приемных родителей, опекунов и попечителей. На 1 января 2024 года в России проживало 146 150 789 постоянных жителей.

Таджикистан

В Таджикистане отсутствует понятие единовременной выплаты на ребенка. Вместо этого предоставляется социальное пособие по беременности и родам, которое выплачивается комиссией по государственному социальному страхованию на предприятиях и учреждениях одновременно с заработной платой. Текущее население Таджикистана составляет 10 347 891 человек.

Узбекистан

С 1 апреля 2024 года в Узбекистане единовременное пособие (суюнчи пули) предоставляется только при рождении первого ребенка. При рождении второго ребенка пособие могут получить только те, кто включен в Единый реестр социальной защиты. За третьего и последующих детей пособия не предусмотрены. Сумма пособия составляет 70,3% от минимального размера оплаты труда или 738,15 тысячи сумов (99 манатов). Заявление необходимо подать в течение одного месяца со дня рождения ребенка. На апрель 2024 года население Узбекистана составило 37 003 347 человек.

Армения

В Армении пособие при рождении первого и второго ребенка составляет 300 000 драмов (1319 манатов), за третьего и четвертого – 1 млн драмов (4398 манатов), а за пятого и последующих – 1,5 млн драмов (6598 манатов). Поддержка больше ориентирована на многодетные семьи. Население страны насчитывает всего 3 015 400 человек.

Зарина Оруджалиева